Natale: Ferrara accende 14/11 ‘Cielo di stelle’ in vista Natale

(ANSA) – BOLOGNA, 11 NOV – In vista del Natale, Ferrara

potenzia le luminarie che faranno risplendere la città, a

partire da una stella cometa che abbraccerà tutta piazza Trento

e Trieste, partendo da piazza Municipale. Nel capoluogo estense,

nella serata di sabato 14, verrà acceso un ‘cielo di stelle’

realizzato con 700 fili, anche in vie non illuminate nelle

precedenti edizioni. A completare il quadro natalizio

l’installazione dell’albero in Piazza della Cattedrale, la cui

prima accensione è prevista il 28 novembre e la messa in posa di

alberi anche al Grattacielo, in piazza Verdi, all’Acquedotto e

in via Bersaglieri del Po.

A mettere in campo iniziative e organizzazione – con il

contributo del Comune – è stata l’Associazione temporanea di

imprese formata da Delphi International, Made Eventi e Sapori

da mare. Il lavoro di posa in opera è stato affidato alla

società ferrarese Lux Impianti. Anche i commercianti del centro

hanno partecipato, come ogni anno, attraverso contribuzioni

volontarie. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte