Natale: mons. Bregantini, nessun problema su orari Messe

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – Non “c’è nessun problema” per

l’orario della Messa di Natale, la Chiesa italiana è “flessibile” su questo, anche perché la “Messa di mezzanotte è

una tradizione”, niente impedirà, se le norme Covid lasceranno

il coprifuoco alle 22, di anticipare di qualche ora la Messa

della vigilia. A parlare è il vescovo di Campobasso, monsignor

Giancarlo Maria Bregantini. “Siamo flessibili sul piano degli

orari ma profondi sul piano della proposta. Il Natale sobrio e

solidale, che si preannuncia quest’anno è il vero Natale”, dice

Bregantini. “Bisogna accettare con serenità questo

difficilissimo momento che stiamo vivendo perché ci rende

fratelli in questa pandemia. Non vogliamo privilegi”, dice il

vescovo che invita i suoi fedeli a “meno sprechi e più

solidarietà”. Quanto alle indicazioni pratiche, per rispettare

le norme anti-contagio, è possibile che per la mattina del 25 si

chieda ai sacerdoti di celebrare più Messe, dal momento che sono

le più frequentate dell’anno. Quelle del 24 si anticiperanno ad

un’orario che consenta il rientro a casa prima del cosiddetto ‘coprifuoco’ se verrà confermato dal nuovo Dpcm. “Piuttosto –

conclude – dobbiamo essere pronti all’ascolto, per capire le

nuove povertà reali e ridare motivazioni nel cuore, specialmente

ai giovani”. (ANSA).



