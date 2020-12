Natale: oggi sold out Frecce Milano-Napoli

(ANSA) – MILANO, 18 DIC – Sono praticamente esauriti i

biglietti per i Frecciarossa da Milano a Napoli oggi, e sul sito

di Trenitalia restano pochissimi posti anche per domani e

domenica I treni viaggiano comunque al 50% di capienza per

rispettare le norme anticovid e il numero dei convogli è il 30%

di quelli che viaggiavano prima dell’epidemia. La situazione

nelle stazioni è comunque estremamente tranquilla, al momento

senza file e con poche persone. In stazione centrale a Milano

diversi sono i viaggiatori che transitano per raggiungere gli

aeroporti. (ANSA).



