Natale: Telefono Amico lancia maratona d’ascolto per chi è solo

(ANSA) – ROMA, 15 DIC – “Le feste di Natale sono un periodo

particolarmente difficile per chi si sente solo e lo sono ancora

di più oggi considerando che, a causa della pandemia,

incontrarsi e festeggiare in compagnia di amici e famiglia è

ancora difficoltoso. Nel 2020 in tre giorni, dalle 10 del 24

alla mezzanotte del 26 dicembre, abbiamo ricevuto oltre 500

richieste d’aiuto. Il 41% in più rispetto al Natale precedente,

pre-pandemia”. A renderlo noto è Monica Petra, presidente di

Telefono Amico Italia, annunciando che anche quest’anno

l’organizzazione di volontariato replicherà la maratona di

ascolto, tenendo attivo il proprio servizio di supporto anche

durante tutta la notte di Natale e di Santo Stefano. “Il numero

unico di Telefono Amico Italia solitamente è attivo dalle 10.00

alle 24.00 – spiega Monica Petra – ma anche quest’anno, per

l’ottavo anno consecutivo, i nostri volontari dal 24 al 26

dicembre risponderanno h24 alle chiamate di chi si sente solo,

sta male o ha qualche problema”.

“L’anno scorso – aggiunge – le richieste d’aiuto arrivate

durante la maratona di Natale sono state davvero molte, in linea

con l’aumento complessivo registrato durante il primo anno di

pandemia, che è stato del 70% rispetto a un anno medio. E dal

momento che anche nel 2021 le chiamate non sono diminuite, ci

aspettiamo un altro Natale molto intenso”.

Nei giorni di festa a chiamare il numero unico nazionale (02

2327 2327) sono per lo più uomini tra i 36 e i 55 anni, che

hanno bisogno di compagnia. Chi contatta Telefono Amico Italia

attraverso il servizio di chat (numero WhatsApp 324 011 7252)

ha, invece, un profilo diverso: sono prevalentemente donne, il

59%, e giovani, il 42% ha tra i 19 e i 25 anni. In questo caso

le problematiche riscontrate maggiormente sono di tipo

esistenziale (19%) e familiare (17%). (ANSA).



