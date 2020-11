Nation League Bosnia Italia DIRETTA

Bosnia Italia in campo alle 20.45 per il match valido per la 6/a e ultima giornata del Girone 1 di Lega A della Nations League, nel Grbavica Stadium di Sarajevo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bosnia (4-3-3): Adilovic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Nastic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hazdic, Gojak. (1 Brasnic, 18 Djuric, 16 Hadzikadunic, 21 Loncar, 23 Milosevic, 2 Nastic, 7 Tatar, 9 Prevljak). All.: Bajevic.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. (1 Sirigu, 12 Meret, 23 Di Lorenzo, 2 Calabria, 13 Tonali, 14 Soriano, 4 Pessina, 22 El Shaarawy, 7 Okaka, 2 Lasagna). All. R.Mancini (in panchina Evani).

Arbitra Artur Dias Soares (Portogallo).

ULTIME NEWS

Crescono i positivi al Covid in casa Bosnia, ma la partita contro l’Italia, valida per l’ultima giornata del girone di qualificazione della Nations League, al momento, non è a rischio. Si tratta del portiere Ibrahim Sehic e del difensore Kolasinac. Malgrado tutto, secondo le norme Uefa (servono almeno 13 calciatori disponibili), il match a Sarajevo si giocherà, come del resto confermano fonti della Nazionale azzurra. La positività di Sehic si aggiunge a quelle di Haris Hajradinovic, Ajdin Hasic, Armin Hodzic e Samir Zeljkovic. I bosniaci Dzeko e Turkes erano positivi da giorni.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte