National Portrait Gallery svela alcune foto di mostra McCartney

(ANSA) – LONDRA, 30 MAR – La National Portrait Gallery di

Londra ha pubblicato alcune foto di un archivio di oltre 250

immagini sui Beatles scattate da Paul McCartney tra il novembre

1963 e il febbraio 1964 che saranno al centro della mostra “Paul

McCartney Photographs 1963-64: Eyes Of The Storm”, in programma

nella celebre galleria dal 28 giugno al primo ottobre. In una

delle foto si vede Ringo Starr ridere a crepapelle. Un’altra

mostra John Lennon e George Harrison a Parigi. C’è anche un

autoritratto di Paul McCartney allo specchio. In un altro scatto

si vedono i fotografi che riprendono i Beatles a New York e in

uno la folla che insegue la loro auto. I curatori della mostra

hanno attinto alle tante foto scattate da McCartney con la sua

fotocamera Pentax negli anni in cui i Fab Four percorrevano la

strada verso la celebrità globale. La mostra, che segnerà la

riapertura della galleria dopo tre anni di lavori, mostrerà “la

frenesia della Beatlesmania vista dall’interno”, ha spiegato il

museo in un comunicato stampa. Protagonista la celebre band a

Liverpool, a Parigi, per le strade di Manhattan e sotto il sole

di Miami, in momenti di concentrazione, relax, gioia. (ANSA).



