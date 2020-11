Nations League: Belotti, vittoria dedicata a italiani

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – “Sapevamo il momento in cui eravamo,

la situazione in cui ci siamo trovati, con tante defezioni. I

giorni passavano e altri giocatori andavano via perché erano

indisponibili. Però ce lo siamo sempre detti, anche dentro lo

spogliatoio, l’Italia nei momenti di difficoltà esce fuori e

penso che oggi l’abbiamo dimostrato, abbiamo fatto una

grandissima partita, abbiamo dimostrato di essere superiori su

tutto il fronte del gioco. Era una vittoria importante e siamo

contenti di averla ottenuta”: così ai microfoni di Rai Sport

Andrea Bdelotti commenta la vittoria degli azzurri contro la

Polonia con tanto di dedica a Mancini e “agli italiani” “Un gruppo unico? Io penso proprio che sia una famiglia –

aggiunge l’attaccante – Quando ci si ritrova è come un padre

che abbraccia un figlio, il legame che si è creato in questa

squadra è difficile da descrivere, perché basta anche solo

guardarsi in faccia per capire che c’è un’aria pazzesca.

Vittoria dedicata a Mancini? Sicuramente la dedichiamo al mister

ma anche a tutti gli italiani visto il momento che stiamo

passando”, conclude. (ANSA).



