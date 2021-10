Nations League: Carrasco, rivincita con Italia? Vale poco

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 09 OTT – “Se volete possiamo parlare di

rivincita perché abbiamo perso contro l’Italia all’Europeo, ma

la posta in palio era completamente diversa: lì si poteva andare

avanti o essere eliminati, oggi vale soltanto il terzo posto”:

così Yannick Carrasco, attaccante del Belgio che domani sfiderà

gli azzurri all’Allianz Stadium nella ‘finalina’ di Nations

League. “Non cambia nulla finire terzi o quarti, ma siamo

professionisti – aggiunge il 28enne dell’Atletico Madrid in

conferenza stampa – e in quanto tali vogliamo cercare di vincere

sempre, anche le amichevoli. Sarà una bella partita, può essere

una buona preparazione in vista dei Mondiali in Qatar perché

sfidiamo i Campioni d’Europa”. (ANSA).



