Nations League: da Chorzow a Danzica, due anni Italia al top

(ANSA) – ROMA, 09 OTT – Dodici vittorie e due pareggi nelle

ultime 14 partite ufficiali, 40 gol fatti e appena cinque

incassati: grandi numeri per la Nazionale di Roberto Mancini e

la svolta positiva fu Polonia-Italia di Nations League del 14

ottobre 2018, quando gli azzurri piegarono i padroni di casa al

90′ con un gol di Biraghi. Da lì, la crescita azzurra è stata

continua.

Domenica, a distanza di due anni, stesso avversario e stessa

competizione e azzurri grandi favoriti: gli analisti Sai vedono

il «2» azzurro, dato a 1,95, in netto vantaggio rispetto alla

vittoria polacca, offerta a 3,85. A 3,30 la «X», che lascerebbe

i padroni di casa a un punto di distanza e manterrebbe più o

meno inalterate le chance italiane di qualificazione. Con i suoi

quattro punti in due partite l’Italia è favorita, a 1,95, anche

nella caccia al primo posto nel girone, l’unico che dà diritto a

giocare l’anno prossimo la fase finale della Nations League.

L’Olanda (3 punti) segue a 2,30, mentre per la Polonia (3 punti)

la strada è molto più in salita, a 8,00. Quasi fuori dai giochi

la Bosnia-Erzegovina (1 punto) a 33. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte