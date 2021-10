Nations League, Deschamps: “La Francia ha dimostrato orgoglio”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 OTT – “Siamo partiti bene, nella seconda

metà del primo tempo il Belgio ci ha costretti ad arretrare:

eravamo in ritardo, non riuscivamo a ripartire e ci hanno

puniti. Nel secondo tempo è cambiato tutto, abbiamo tirato fuori

orgoglio e personalità, siamo stati più aggressivi e abbiamo

vinto. Questa è la conferma di come la Francia sia competitiva,

anche se siamo un po’ in ritardo sul sistema di gioco dopo gli

ultimi cambiamenti”. Così Didier Deschamps commenta, ai

microfoni di Mediaset, la vittoria sul Belgio che ha fruttato

alla Francia la qualificazione per la finale della Nations

League. “Ho messo in campo un giocatore giovane come Theo Hernandez,

che ha segnato il gol decisivo alla seconda presenza. Sono

orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi – aggiunge il ct

francese – questa vittoria dimostra il carattere e la qualità di

questa squadra, dove c’è grande concorrenza. Avevo sempre

pre-convocato Theo: può anche giocare in un difesa a quattro, lo

fa nel Milan. E’ un giocatore interessante in fase offensiva,

deve crescere in quella difensiva. Mbappé è stato sfortunato

all’Europeo: segnare questo rigore è un segno favorevole”.

Deschamps poi parla della finale che lo attende. “Tutti

avrebbero potuto immaginare un Italia-Belgio, perché i belgi

sono primi nel ranking Fifa da molti anni e noi eravamo reduci

da due pareggi. Alla fine, però, sarà Francia-Spagna: ieri gli

spagnoli hanno dimostrato grande forza, facendo soffrire

l’Italia che però non ha mollato. Conosco bene la Spagna, quando

hanno la palla è dura: abbiamo tre giorni per recuperare, c’è un

titolo in gioco, quando si gioca una finale è sempre meglio

vincerla”. (ANSA).



