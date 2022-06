Nations League: disfatta Italia, la Germania vince 5-2

Condividi l'articolo

Disfatta per l’Italia, battuta 5-2 dalla Germania in una partita della Nations League giocata a Moenchengladbach.

“Peccato chiudere così, abbiamo concesso troppo nel primo tempo, li abbiamo lasciati giocare, ma il gruppo è ancora aperto”. Così il ct Roberto Mancini a Rai1, dopo la cinquina rifilata dalla Germania agli azzurri in Nations League. “Ci sono stati degli errori, non abbiamo difeso bene come squadra. Se ti esponi al contropiede contro questi giocatori rischi” ha aggiunto. Il pesante ko “non modifica nulla nel nostro percorso, abbiamo due partite a settembre, hanno esordito tanti giovani”. “Siamo stati sfortunati in 4-5 occasioni che avrebbero potuto riaprire la partita” ha concluso il commissario tecnico.

“Non ci sono scuse. Stasera non ha funzionato nulla. Dobbiamo guardarci in faccia e capire cosa e’ successo. Non possiamo essere questi”. Gianluigi Donnarumma, capitano della nazionale, a caldo parla ai microfoni RaiSport. “Io da capitano mi prendo tutte le responsabilita’ – aggiunge il portiere, rispondendo anche a una domanda sul suo errore che ha portato al quinto gol tedesco – ma ora non venitemi a riparlare del gol del Real…”.

90’+4 in GOL Bastoni allo scadere della partita

87′ breve interruzione del gioco al Borussia Park a causa dell’invasione di tre spettatori, entrati in campo durante Germania-Italia di Nations League. Sono stati rapidamente bloccati dagli steward e la partita è ripresa.

78′ GOL di Gnonto che approfitta di un rimpallo e mette in rete da un passo dalla linea di porta (5-1)

69′ ancora in GOL Werner (5-0)

68′ è la volta di Werner (4-0)

51′ GOL, tris per la Germania con Muller (3-0)

Inizia il secondo tempo, partono meglio gli azzurri che vanno al tiro due volte con Cristante (47′ e 49′) e una con Calabria (48′)

40’+4 GOL SU RIGORE di Gundogan (2-0)

40’+2 fallo di Bastoni, rigore per la Germania allo scadere

40′ grande parata di Donnarumma su una potente conclusione di Werner

39′ la Germania spreca una buona opportunità con Sané

35′ tiro alto di Barella, in una delle poche occasioni per gli azzurri

La squadra di Flick sta giocando meglio

33′ la Germania sfiora il raddoppio con Hofmann, parata di Donnarumma

30′ errato passaggio indietro dei tedeschi, ma Raspadori non riesce ad approfittarne, bravo Neuer

Maggior possesso palla per i tedeschi, gli azzurri non riescono ad incidere

22′ colpo di testa di Cristante, la palla sfiora la traversa

Inizio di partita con i tedeschi più convincenti

10′ GOL di Kimmich con un tiro dall’altezza del dischetto, niente da fare per Donnarumma (1-0)

9′ Raspadori non riesce a sfruttare una grande occasione, para Neuer

