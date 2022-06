Nations League donne: prima vittoria per l’Italia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 GIU – Prima vittoria in Nations League per

l’Italia campione d’Europa del ct Davide Mazzanti. Metabolizzata

la sconfitta all’esordio con le padrone di casa della Turchia le

azzurre hanno battuto 3-1 (21-25; 25-19; 25-23; 25-20) il Belgio

nella sfida valida per la terza giornata della Pool 2. L’Italia

dopo una partenza lenta, è riuscita a prendere ritmo imponendo

il suo gioco complice buone percentuali in ricezione e la serata

offensiva di Sylvia Nwakalor (30 punti).

“Continuiamo a sbagliare qualcosa in difesa nonostante buone

letture tattiche – ha commentato Mazzanti -, su questo aspetto

dobbiamo lavorare per quanto sia fitto il calendario della

competizione. Oggi le ragazze hanno però dato tanto e tutte

hanno contribuito in un match non certo semplice. Sono

soddisfatto del risultato che ci premia e muove la classifica ma

allo stesso tempo consapevole che sia ancora tanta la strada da

fare. Domani affrontiamo l’Olanda e non sarà semplice recuperare

in così poche ore le energie mentali e fisiche. Poi chiuderemo

con la Cina”. (ANSA).



