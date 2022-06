Nations League: doppio Haaland, la Norvegia supera la Svezia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 GIU – Erling Haaland trascina la Norvegia

nel 3-2 sui ‘cugini’ della Svezia, sconfitti allo stadio

Ullevaal di Oslo, nel match della Lega B (Girone 4) della

Nations League. Una doppietta del giovane attaccante ha spianata

la strada verso il successo dei norvegesi che poi hanno

arrotondato con Sorloth. Per la Svezia inutili i gol di Forsberg

e Gyokeres. In classifica Norvegia punti 10; Serbia 6; Svezia 3;

Slovenia 1.

Nella Lega C (Girone 2) pari (2-2) fra Irlanda del Nord e

Cipro, con reti di McNair (26′ st) e Evans (49′ st) per i

padroni di casa (si giocava a Belfast); Kaboulli (32′ pt e 6′

st) per gli ospiti.

Infine, nella Lega C (Girone 4) finisce in parità e senza

reti fra Georgia e Bulgaria; poker, invece, della Macedonia del

Nord a Gibilterra nel match disputato a Skopje. Di Bardhi (4′

pt), Torrilla (14′ pt), Miovski (16′ pt) e Churlinov (31′ pt) i

gol del successo per la squadra che ha escluso l’Italia dalla

fase finale dei Mondiali in Qatar. In classifica Georgia punti

10; Macedonia del Nord 7; Bulgaria 3; Gibilterra 1. (ANSA).



