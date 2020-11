Nations League: Francia batte CR7, Ramos doppio errore su rigore

(ANSA) – ROMA, 14 NOV – Nel sabato di Nations League spicca

il 3-1 in rimonta rifilato dalla Germania all’Ucraina, che era

passata in vantaggio nella Red Bull Arena di Lipsia con

Yaremchuck dopo 11′. Sane al 23′ suona la carica e firma il

pari, poi sale in cattedra Timo Werner che al 33′ regala il

sorpasso alla squadra di Joachim Loew e, nella ripresa, al 19′,

cala il tris.

I tedeschi hanno approfittato del pareggio della Spagna,

fermata a Basilea dalla Svizzera sull’1-1, ma anche dagli errori

(due) sul dischetto di Sergio Ramos, che ha vissuto una serata

intensa: l’andaluso ha prima festeggiato il record europeo

assoluto di presenze in Nazionale (177), superando Gigi Buffon,

poi però si è fatto ipnotizzare da un altro portiere, lo

svizzero Yann Sommer. La ‘Roja’, alla fine, non è andata oltre

l’1-1 con i gol dell’atalantino Freuler al 26′ e di Moreno al

44′ della ripresa. Nel gruppo 4 di Lega A, la Germania ha

superato le ‘Furie rosse’.

Esulta la Francia che, grazie al successo a Lisbona sul

Portogallo (1-0, grazie al gol di Kante), è aritmeticamente

prima nel Gruppo 3 della Lega A, dunque si qualifica per le

Finals. Infine, importante successo della Svezia sulla Croazia

in chiave ‘salvezza’: alla Friends Arena di Solna finisce 2-1 e

ad aprire le danze ci pensa lo juventino Kulusevski. (ANSA).



—

