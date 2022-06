Nations League: Inghilterra-Italia 0-0

Condividi l'articolo

Inghilterra-Italia 0-0 in un match della fase a gironi (Gruppo 3, terza giornata) della Nations League, giocato questa sera allo stadio Molineux di Wolverhampton.

79′ Tiro alto di Kane

70′ Gli azzurri in pressing. E’ la volta di Gnonto, che però spreca sul fondo

62′ Colpo di testa di Di Lorenzo ma Ramsdale non si fa sorprendere e devia la palla in corner

53′ Sterling sbaglia una facile occasione davanti a Donnarumma

45′ e 45′ + 1 Ramsdale para con sicurezza i tiri di Pessina e Locatelli

25′ parata del portiere inglese su conclusione ravvicinata di Tonali

9′ traversa di Mason Mount

Inghilterra e Italia in ginocchio per il Black Lives Matter, esattamente come un anno fa per la finale dell’Europeo. Gli azzurri hanno deciso di seguire l’esempio degli avversari e come successo già a Wembley l’11 luglio scorso, al Molineux di Wolverhampton le due squadre hanno fatto il gesto di sostegno alla lotta al razzismo prima del fischio d’inizio della partita di Nations League. Le due squadre giocano in uno stadio vuoto per la squalifica Uefa alla federcalcio inglese, dopo il caos biglietti di quella finale: dentro l’impianto solo tre mila tra Unde 14 e accompagnatori

Esordio azzurro per Federico Gatti, difensore della Juve in prestito al Frosinone: e’ questa la scelta di Roberto Mancini per Inghilterra-Italia, terza partita di Nations League in programma questa sera a Wolverhampton. Il ct schiera un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Gatti, Acerbi e Di Marco in difesa; a centrocampo il terzetto e’ formato da Frattesi-Locatelli-Tonali, mentre l’attacco e’ affidato a Pessina-Scamacca-Pellegrini. Nella formazione inglese, Southgate sceglie due ‘italiani’: il milanista Tomori al centro della difesa, in coppia con Maguire, e il romanista Abraham al centro dell’attacco, spalleggiato da Sterling e Grealish.

