Nations League: Islanda-Inghilterra 0-1

(ANSA) – ROMA, 05 SET – Vittoria per 1-0 dell’Inghilterra

alla prima uscita stagionale, in Nations League in casa

dell’Islanda. La squadra del ct Gareth Southgate, rimasta in 10

al 26′ st per espulsione di Walker peer doppia ammonizione, si è

imposta grazie ad un rigore trasformato da Sterling al 90′.

L’Islanda 3′ dopo ha mancato il possibile pareggio quando

Bjarnason ha calciato sopra la traversa un nuovo penalty

concesso dall’arbitro in pieno recupero. (ANSA).



—

