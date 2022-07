Nations League: Italia-Bulgaria 3-0

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 LUG – L’Italia parte con il piede giusto

nella terza settimana di Nations League maschile, battendo la

Bulgaria 3-0 (25-15, 25-20, 25-23) a Danzica, in Polonia. Gli

azzurri di Ferdinando De Giorgi salgono a quota 22 punti con 7

vittorie, in attesa che si completi la prima giornata di gare.

L’obiettivo è quello di blindare il prima possibile la posizione

tra le prime otto in classifica.

A decidere la gara, contro la Bulgaria – incontrata a

Cavalese ad inizio stagione in due gare amichevoli, terminate

con una vittoria e una sconfitta – la bravura degli Azzurri nel

premere l’acceleratore nei momenti chiave dei set, spunto

arrivato presto nei primi due set mentre nel terzo, condotto

dalla Bulgaria, gli azzurri sono stati in grado di ribaltare sul

finale chiudendo a proprio favore 25-23. Domani giornata di

pausa per gli azzurri che torneranno in campo giovedì alle 14

contro l’Iran.

“Queste sono partite dove oltre vincere bisogna migliorare

alcune situazioni di gioco. Nel terzo set credo ci sia stata

qualche imprecisione, abbiamo concesso qualcosa ma mi è piaciuto

l’atteggiamento, non abbiamo mollato – ha commentato il ct

dell’Italia – Il risultato c’è, il gioco è andato abbastanza

bene, miglioreremo alcune cose, queste partite sono importanti

per capire tutti questi aspetti. Domani lavoreremo e studieremo

i prossimi impegni dove sarà importante mantenere una qualità

buona. Avremo partite dove dovremo concentrarci sulla nostra

qualità e continuità del gioco”. (ANSA).



