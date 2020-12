Nations League: Italia in semifinale con la Spagna

(ANSA) – ROMA, 03 DIC – L’Italia affronterà la Spagna in una

delle due semifinali della Uefa Nations League, che si terranno

nell’ottobre 2021 in Italia. Lo ha stabilito il sorteggio

svoltosi a Nyon. Gli azzurri giocheranno contro gli iberici

mercoledì 6 ottobre a Milano mentre l’incontro per decidere la

seconda finalista si svolgerà il giorno dopo, 7 ottobre, a

Torino tra Belgio e Francia. La finale è in programma il 10

ottobre a Milano, preceduta da quella per il terzo posto a

Torino. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte