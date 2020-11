Nations League: Italia-Polonia 2-0

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 15 NOV – Bella prestazione

dell’Italia, che a Reggio Emilia batte la Polonia per 2-0 in una

partita del gruppo della Nations League. Reti di Jorginho su

rigore al 27′ pt e di Berardi al 38′ st. Ora per vincere il

girone agli azzurri basterà imporsi sul campo della ‘cenerentola’ Bosnia nel prossimo impegno. Questo vorrebbe dire

che l’Italia otterrebbe anche il diritto di ospitare (a ottobre

del 2021, a Milano e Torino) anche la fase finale della

manifestazione. (ANSA).



