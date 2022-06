Nations League: la Francia non vince più, colpo Croazia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 GIU – Ancora un passo falso per la Francia

in Nations league. La nazionale allenata da Didier Deschamps è

uscita sconfitta 1-0 dal match che la vedeva opposta alla

Croazia. A decidere il match un rigore di Modric, a segno al 5′

del primo tempo. Per i Blues si tratta della seconda sconfitta

in quattro partite di Nations League. I campioni del mondo e

campioni in carica nella Nations League – troppo passivi e

vicini al pareggio soltanto nel finale – sono ultimi nel loro

girone con appena 2 punti e sono aritmeticamente fuori dalla

final four. In testa nel girone c’è la Danimarca, vittoriosa

contro l’Austria grazie alla coppia Wind-Skov Olsen.

“Questo mese di giugno è stato difficile e complicato. Non

avevamo le energie sufficienti contro squadre che ne avevano più

di noi – le parole di Deschamps alla tv francese al termine

dell’incontro – Ci sono sempre lezioni da imparare”.

In Lega B 2-2 tra Israele e Islanda mentre vincono il

Kazakistan (2-1 alla Slovacchia) e l’Azerbaigian (2-0 alla

Bielorussia). (ANSA).



