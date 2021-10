Nations League: Lukaku non gioca, è tornato in Belgio

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 09 OTT – “Lukaku ha avuto un sovraccarico

muscolare: qui non avevamo le strutture per svolgere il lavoro

medico, così il calciatore è tornato in Belgio per curarsi ed

essere pronto il prima possibile per il suo club”: il ct dei

Diavoli Rossi, Roberto Martinez, annuncia in conferenza stampa

l’assenza dell’attaccante in vista della sfida di domani

all’Allianz Stadium contro l’Italia, valida per la finale

terzo-quarto posto di Nations League. (ANSA).



—

