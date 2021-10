Nations League, Mancini: “abbiamo problemi in attacco”

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 05 OTT – “Noi abbiamo un po’ di problemi, ci

mancano i due centravanti dell’Europeo che per problemi fisici

sono a casa. Abbiamo Kean e Raspadori, e poi tanti giocatori

offensivi. Vedremo quale sarà la soluzione migliore”. Lo ha

detto il ct della nazionale Roberto Mancini, in conferenza

stampa alla vigilia di Uefa Nations League contro la Spagna.

“Non so se Chiesa possa fare il centravanti, probabilmente nel

tempo potrà anche farlo come accaduto col Chelsea. Noi abbiamo

ruoli precisi, sappiamo dove può giocare meglio. Abbiamo Kean e

Raspadori e poi c’è l’eventualità di Insigne così come di

Bernardeschi che l’hanno già fatto”. (ANSA).



