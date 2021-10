Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 06 OTT – “Dispiace tantissimo. Giocava

l’Italia non era una partita di club. Si potevano mettere da

parte per una sera e tenerli per un’eventuale Milan-Psg.

L’Italia è l’Italia, è sopra tutto”: lo dice il ct dell’Italia

Roberto Mancini in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la

Spagna nella semifinale di Nations League parlando dei fischi

che hanno travolto Donnarumma per tutta la partita. (ANSA).



