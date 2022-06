Nations League: Mancini,’dobbiamo segnare, troppi sprechi’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 GIU – “Abbiamo avuto occasioni forse

clamorose più di loro, siamo stati bravi a fare una buona gara e

non era semplice”. Il Ct azzurro Roberto Mancini dopo il pari

0-0 in Nations League contro l’Inghilterra fa i complimenti ai

suoi giovani ma li sprona a essere più precisi sotto porta. “Noi

dobbiamo migliorare molto quando siamo lì – aggiunge Mancini ai

microfoni della Rai – dobbiamo fare gol. Non dobbiamo sbagliare,

su questo dobbiamo migliorare. A volte sbagliavamo passaggi in

uscita, eravamo un po’ approssimativi. I giovani? Gatti era un

po’ teso, poi ha fatto bene come Esposito e Gnonto. Sono stati

tutti bravi” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte