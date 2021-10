Nations League: Martinez, vogliamo restare primi nel ranking

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 09 OTT – “E’ da tre anni che siamo in testa,

è sempre stato un fattore ogni volta che ci siamo radunati tutti

insieme: vogliamo preservare il ranking, è un punto fermo”: così

il ct del Belgio, Roberto Martinez, dall’alto del primo posto

nel ranking Fifa messo a rischio dalla scalata del Brasile.

“Abbiamo la motivazione di volerci migliorare e non siamo ancora

un prodotto finito – aggiunge l’allenatore analizzando la sua

squadra – e abbiamo ancora un anno per migliorarci in vista del

Mondiale: domani, contro i Campioni d’Europa in carica, possiamo

metterci alla prova e sarà un bel test per noi”. (ANSA).



