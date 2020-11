Nations League: Olanda-Bosnia 3-1

(ANSA) – AMSTERDAM, 15 NOV – L’Olanda ha battuto la Bosnia

per 3-1 in una partita del gruppo A della Nations League, di cui

fa parte anche l’Italia. Queste le reti: nel pt 6′ e 11′

Wijnaldum; nel st 10′ Depay, 18′ Prevljak. Quella di oggi è

stata la prima vittoria di Frank de Boer alla guida della

selezione arancione, che ora, in attesa del risultato di

Italia-Polonia, guida il suo girone con 8 punti, seguita da

Polonia con 7 e Italia con 6, mentre la Bosnia rimane a 2.

(ANSA).



—

