Nations League: Polonia-Italia, la sfida a Lewandowski

Nations League, Polonia-Italia alle 20,45 a Danzica DIRETTA. Nello stadio permesso l’ingresso di 8mila spettatori.

Queste le probabili formazioni di Polonia-Italia, partita del gruppo 1 della lega A di Nations League:

Polonia (4-4-2): Fabianski, Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Szymanski, Klich, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski. All.:Brzeczek

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Pellegrini, Immobile, Chiesa. All.: Mancini.

Arbitro: Sanchez Martinez (Spa).

Giacomo Bonaventura, fantasista della Fiorentina, ha lasciato il ritiro della Nazionale azzurra, a Danzica, dove è in programma Polonia-Italia. Il giocatore rientra in Italia per la nascita del figlio Edoardo. “Da parte della Figc, di tutti i compagni e dello staff della Nazionale, gli auguri alla famiglia Bonaventura”. Intanto, l’Uefa ha reso noto il nome dell’arbitro per la partita Italia-Olanda, in programma mercoledì 14 ottobre, alle 20,45, a Bergamo, e valida per la 4/a giornata del Girone 1, Lega A, della Nations League. Il match è stato affidato alla direzione dell’inglese Anthony Taylor, che sarà assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Il IV Uomo sarà Christopher Kavanagh.

