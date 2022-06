Nations League: Ungheria ferma Germania sull’1-1

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Dieci sfide nel sabato di Nations

League: oltre all’Italia che pareggia in Inghilterra e resta in

testa (gruppo 3 della Lega A) c’è l’Ungheria che ferma sull’1-1

la Germania. Zielinski e Dumfries a segno nel 2-2 tra Olanda e

Polonia, Belgio agguantato dal Galles all’86’. Nella Lega B

successi per Ucraina (in gol anche Malinovskyi), Irlanda e

Romania, pari Montenegro grazie a Marusic. Nella Lega C va alla

Turchia lo scontro diretto in Lussemburgo: rete di Calhanoglu su

rigore. (ANSA).



