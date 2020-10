Nations League: vince la Finlandia, Albania di Reja pareggia

(ANSA) – ROMA, 14 OTT – Si sono concluse con una vittoria e

un pareggio le due partite pomeridiane della Nations League: nel

Girone 4 della Lega B, a Helsinki, la Finlandia ha battuto per

1-0 l’Irlanda grazie a un gol di Jensen dopo 21′ del secondo

tempo. In classifica i finlandesi guidano con 9 punti, davanti

al Galles, che è a 7 con una partita in meno, l’Irlanda a 2 e la

Bulgaria a 1.

Nell’altro match di oggi, valido per il Girone 4 della Lega

C, pari senza reti fra la Lituania e l’Albania allenata da Edy

Reja, che si sono affrontate a Vilnius. Nella classifica del

girone Lituania e Albania punti 5, Bielorussia e Kazakistan 4.

(ANSA).



