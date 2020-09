Nations League: vincono Francia, Portogallo e Belgio

(ANSA) – ROMA, 05 SET – Il Portogallo senza Cristiano Ronaldo

ha battuto la Croazia per 4-1 in un incontro della prima

giornata di Nations League giocato a Porto grazie alle reti di

Joao Cancelo nel primo tempo, Diogo Jota, Joao Felix e Andre ‘Silva nella ripresa. Di Bruno Petkovic, nel recupero, l’unica

rete croata. Martedì il Portogallo sarà ospite della Francia che

in un match dello stesso gruppo ha battuto 1-0 la Svezia a

Solna, merito di una rete di Mbappè al 41’. Griezmann ha

sbagliato nel recupero il rigore del possibile 2-0, mentre lo

juventino Rabiot si è rivisto in campo dopo due anni di

ostracismo.

Sempre stasera, il Belgio ha battuto 2-0 la Danimarca a

Copenaghen con le reti di Denayer e del napoletano Mertens in un

incontro dello stesso gruppo che comprende anche Islanda e

Inghilterra, scese in campo nel pomeriggio con la vittoria degli

inglesi per 1-0. (ANSA).



