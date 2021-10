Nations League:Deschamps,grande vittoria ma testa a Mondiali

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 11 OTT – “È stata una bellissima partita,

soprattutto nel secondo tempo. Stasera si sono affrontate due

grandi squadre, con grandi qualità. Una grande gioia questo

successo, ora però dobbiamo pensare alla qualificazione al

Mondiale. Siamo sulla strada giusta”. Lo ha detto il ct della

Francia Didier Deschamps, intervistato dalla Rai dopo la

vittoria nella finale di Nations League contro la Francia.

“Qualità e talento li abbiamo, ma a questi livelli non sempre

basta, servono testa e carattere, serve lo spirito giusto.

Abbiamo affrontato due squadre di grande qualità in semifinale e

finale, ribaltare lo 0-2 con il Belgio dopo il primo tempo non

era facile e in pochi ci credevano. Anche oggi abbiamo preso il

gol e poi abbiamo pareggiato subito, dopo c’è stata anche un po’

di euforia e abbiamo rischiato un po’ di più pressando alto e

accettando l’1 contro 1. Ora dobbiamo pensare a qualificarci per

i Mondiali”. (ANSA).



—

