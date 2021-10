Nations League:’Gol Mbappé irregolare’, la Spagna non ci sta

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 11 OTT – La Spagna non ci sta, quel gol di

Mbappé “andava annullato”. Il giorno dopo il ko con la Francia

nella finalissima della Nations League la stampa iberica si

schiera compatta contro la decisione dell’arbitro di convalidare

la rete dell’asso del Psg.

“Mbappé era in fuorigioco sul secondo gol, ma l’arbitro ha

detto che Eric Garcia ha fatto una giocata – ha dichiarato

Busquets al termine del match – Ma non ha senso perché Eric non

voleva giocarla ma deviarla come una qualsiasi difensore”. I

principali quotidiani sportivi spagnoli hanno ovviamente

dedicato la loro apertura a quanto accaduto nella serata di San

Siro: “Stanno rovinando il calcio” scrive Marca. “Senza trofeo,

ma con futuro” è il titolo scelto da AS mentre Sport continua

con “Ingiustizia”. (ANSA).



