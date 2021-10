Nations League:Italia-Spagna,in campo Bastoni e Bernardeschi

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 06 OTT – Bernardeschi falso 9 e Bastoni in

campo al posto di Chiellini. Il Ct azzurro Roberto Mancini ha

scelto la formazione ufficiale dell’Itallia che tra poco

scenderà in campo a San Siro nella semifinale di Nations çLeague

contro la Spagna. Con Donnarumma tra i pali, la difesa schiera

da destra Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni ed Emerson. A centrocampo

Barella, Jorginho, Verratti, il trio d’attacco e’ composto da

Chiesa, Bernardeschi e Insigne.

Nella Spagna esordio per Gavi, 17enne centrocampista del

Barcellona. (ANSA).



