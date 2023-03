Naufrago Cutro abbracciato per tre ore al fratellino morto

Condividi l'articolo

(ANSA) – CATANZARO, 30 MAR – Ha tenuto abbracciato il

fratellino di 6 anni anche dopo la sua morte, avvenuta dopo

un’ora in acqua per ipotermia, trattenendolo a se altre due ore,

fino a quando sono stati recuperati dalla Guardia costiera. E’

la drammatica testimonianza di Almolki Assad, un cittadino

siriano superstite del naufragio del barcone di migranti del 26

febbraio a Steccato di Cutro. Il giovane è stato sentito stamani

dal gip del Tribunale dei minorenni di Catanzaro nel corso

dell’incidente probatorio nell’inchiesta sul presunto scafista

17enne.

“Ho preso mio fratello – ha raccontato – e ci siamo buttati a

mare. Eravamo tutti nel panico. Sono rimasto tre ore in acqua,

sin dalle 4. Il bimbo è morto dopo un’ora. E’ rimasto sempre

nelle mie braccia. Non l’ho lasciato andare dopo che è morto”.

Il giovane, che si è salvato insieme allo zio sentito nelle

scorse udienze, ha riferito di essere stato soccorso in mare

dalla Guardia costiera. “Ci siamo fatti sentire – ha detto – e

ci hanno recuperati. Ci siamo salvati grazie a un pezzo di

legno, altrimenti eravamo tutti morti. Sono svenuto sulla barca

della Guardia costiera, sono stato condotto in porto e da lì mi

hanno portato in ospedale”.

“I soldi – ha aggiunto confermando il racconto di un altro

superstite – gli organizzatori li hanno presi nonostante il

naufragio, anche quelli di mio fratello. Pensate a questa

tragedia – ha detto Assad – come se fosse vostra. Gli

organizzatori del viaggio hanno ammazzato mio fratello e io di

sicuro non scorderò nulla”.

In precedenza, una donna somala, ha raccontato che “la barca

andava veloce, poi c’è stato un urto. Mi sono aggrappata ad un

pezzo della barca e quando sono arrivata a terra c’era un

soldato italiano che mi ha salvata. Sono stata in acqua circa

un’ora perché le onde mi riportavano indietro. Eravamo in tre

amici. Un’altra donna è dispersa, l’uomo l’ho trovato a terra.

Gli scafisti non hanno aiutato nessuno di noi a salvarsi”.

(ANSA).



