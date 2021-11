Nautica: Salone di Bologna chiude con 9 milioni di fatturato

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 07 NOV – Il Salone Nautico di Bologna si

chiude con un fatturato complessivo, legato alla vendita di

imbarcazioni, di oltre nove milioni. “Aumentare i metri quadri

espositivi, rispetto allo scorso anno, e constatare che gli

espositori hanno portato circa 200 imbarcazioni in esposizione a

Bologna dimostra che il salone è in netta crescita – afferma

Gennaro Amato, presidente dei Saloni Nautici Internazionali

D’Italia che gestisce la manifestazione -. Il bilancio è

confortante, sia per il notevole incremento dei visitatori

giunti da tutte le regioni italiane, sia per i dati legati . Con

questi numeri puntiamo fiduciosi al prossimo anno, quando

realizzeremo diverse novità che renderanno il salone

ulteriormente competitivo ed interessante per espositori e

appassionati”.

La terza edizione è in programma dal 15 al 23 ottobre 2022

con la volontà di convocare gli Stati Generali della nautica da

diporto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte