Nave crociera in rada a Venezia, turisti in città su navette

(ANSA) – VENEZIA, 23 LUG – Una novità assoluta per il

traffico delle crociere si è concretizzata oggi a Venezia: una

grande nave, la Norwegian Gem, ammiraglia da quasi 300 metri

della compagnia scandinava Norwegian Cruise, si è fermata in

rada, fuori del Lido, evitando di attraccare in città, e facendo

arrivare i passeggeri a Venezia con un trasbordo su ‘lancioni’,

che li riporteranno a bordo stasera. Una gita ‘mordi e fuggi’

per 1.500 persone, evitando i divieti che dall’agosto 2021 (per

decreto) impediscono alle navi sopra le 25mila tonnellate di

arrivare in Marittima via San Marco e Giudecca, potendo solo

accedere per altre vie alle banchine di Marghera. (ANSA).



