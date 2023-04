Nave silurata nel 1942 in Australia ritrovata nelle Filippine

Condividi l'articolo

(ANSA) – SYDNEY, 22 APR – Il relitto di una nave giapponese

silurata durante la seconda guerra mondiale con più di 1.000

persone a bordo, per lo più prigionieri australiani, è stato

trovato al largo delle coste delle Filippine: lo ha annunciato

sabato la Silentworld Foundation, una società di archeologia

subacquea.

Il mercantile Montevideo Maru era stato affondato il primo

luglio 1942 dal sottomarino americano USS Sturgeon, il cui

equipaggio ignorava che stesse trasportando prigionieri di

guerra alleati verso l’isola cinese di Hainan, occupata

dall’esercito giapponese.

Secondo la Silentworld Foundation nell’affondamento sono

morte 1.060 persone di 14 nazionalità, inclusi 979 australiani

catturati durante la battaglia di Rabaul, in Nuova Guinea, tra

cui almeno 850 soldati.

Il relitto è stato ritrovato il 18 aprile scorso a una

profondità di oltre 4.000 metri nel Mar Cinese Meridionale, a

110 km al largo dell’isola filippina di Luzon, dopo dodici

giorni di ricerche in cui è stato utilizzato anche un drone

sottomarino dotato di sonar. Ci sono voluti più di cinque anni

per pianificare la missione per trovare la nave, la cui

ubicazione era rimasta un mistero per quasi 81 anni, secondo la

Silentworld Foundation.

“Il luogo di riposo delle anime perdute della Montevideo Maru

è stato finalmente trovato”, ha dichiarato il primo ministro

australiano Anthony Albanese in una dichiarazione pubblicata sui

social media. “Speriamo che le notizie di oggi portino un po’ di

conforto alle famiglie delle vittime che hanno atteso così a

lungo”, ha aggiunto.

Questo affondamento rimane una delle più grandi tragedie

marittime della storia australiana. “La scoperta della

Montevideo Maru chiude un terribile capitolo della storia

militare e marittima”, ha dichiarato John Mullen, direttore di

Silentworld, che ha condotto la ricerca con la ditta olandese

Fugro, specializzata in indagini in acque profonde, e con

l’esercito australiano.

La Silentworld Foundation ha affermato che il relitto della

Montevideo Maru, che si trova a una profondità maggiore di

quella del Titanic, non sarà recuperato. Nessun oggetto o resto

umano verrà rimosso, per rispetto delle famiglie delle vittime.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte