Nazionale di calcio regala maglia al governatore Bonaccini

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 15 NOV – La Nazionale di calcio ha

regalato una maglia azzurra personalizzata al presidente della

Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, con tanto di numero

dieci e cognome stampato sul retro. Un omaggio – simbolico anche

per augurare la pronta guarigione al governatore alle prese con

una polmonite bilaterale da Covid – consegnato direttamente dal

presidente della Figc Gianluca Gravina e dal capo delegazione

degli Azzurri Gianluca Vialli all’assessore alla sanità

regionale, Raffaele Donini durante la visita della delegazione

oggi pomeriggio all’ospedale Core (centro onco-ematologico

d’eccellenza) di Reggio Emilia, dove tra poche ore l’Italia di

Roberto Mancini scenderà in campo al Mapei Stadium contro la

Polonia per la partita di Uefa Nations League.

“Le sue condizioni sono buone – ha detto Donini riguardo a

Bonaccini – è un lottatore e vincerà anche questa battaglia.

Abbiamo bisogno di un condottiero come lui in Regione”. (ANSA).



