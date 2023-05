Nazionale Mtb in Val di Sole e Peio in vista di “Glasgow 23”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 MAG – In vista dei Campionati del Mondo di

Mountain Bike 2023 e dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, la

Federazione Ciclistica Italiana ha scelto come centro di

preparazione della Nazionale di Cross Country MTB la Val di Sole

e la Val di Peio.

Già sede di tre Campionati del Mondo e pronta ad ospitare

l’appuntamento iridato del 2026, la Val di Sole è un punto di

riferimento per la Mtb ai massimi livelli ed è tappa fissa della

Coppa del Mondo di Mountain Bike. Quest’anno la rassegna iridata

si terrà dal 29 giugno al 2 luglio a Daolasa di Commezzadura.

Prosegue, quindi, il connubio perfetto, il legame naturale tra

la capitale italiana della Mountain Bike e la nazionale di Cross

Country.

Agli ordini del Ct Mirko Celestino, gli azzurri delle diverse

categorie effettueranno in Val di Sole e in Val di Peio diversi

periodi di preparazione, sfruttando in particolare gli

allenamenti in altura nelle settimane che condurranno al

Mondiale di Glasgow. Ulteriore valore aggiunto per gli azzurri,

a fianco della ricchissima offerta di percorsi Mtb e di

un’accoglienza su misura per gli sportivi, è la collaborazione

con le Terme di Pejo, che metteranno a disposizione degli atleti

trattamenti e percorsi dedicati agli sportivi, un servizio di

eccellenza per la squadra azzurra.

“Per le nostre Nazionali vogliamo sempre il meglio – ha

commentato il presidente della Federazione Ciclistica Italiana

Cordiano Dagnoni – Per questo siamo contenti dell’accordo con

Val di Sole e Val di Peio finalizzato alla preparazione delle

prossime Olimpiadi. L’attitudine di questi posti nei confronti

del ciclismo si concretizza in strutture di primo livello e

percorsi tecnici. Il Trentino, con la capacità di fare squadra a

livello di enti locali, si conferma la casa del ciclismo; una

profonda e sincera amicizia ci lega a questi posti”. (ANSA).



