Nba: Boston vince 116-99 a Miami ed evita il cappotto nei playoff

Spinti dai 33 punti di Jayson Tatum, i Boston Celtic hanno vinto 116-99 a Miami in gara-4 della finale della Eastern Conference in Nba, evitando l’umiliazione del cappotto e tenendo aperte le speranze nonostante glie Heat siano in vantaggio per 3-1. Serviranno altre tre vittorie consecutive per ribaltare la situazione, impresa mai riuscita da chi si è trovato sotto 3-0.

La partita si è decisa nel terzo quarto quando Tatum ha messo a segno 14 punti facendo andare in fuga la sua squadra grazie ad un parziale di 38-23. Il divario si è poi allargato, anche grazie ad un’ottima percentuale nei tiri dalla distanza dei bostoniani, mentre gli Heat non sono andati oltre il 25% dall’arco e il solo a distinguersi nella squadra di casa è stato Jimmy Butler, con 29 punti e nove rimbalzi. Giovedì, a Boston, i Celtics proveranno ad allungare, ma per gli Heat ci sarà una nuova occasione di raggiungere i Denver Nuggets nella finale per il titolo.

