Nba: Bulls fermati dai Sixers, i Nets superano gli Hawks

(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Non è bastato ai Chicago Bulls un

DeMar DeRozan – che ha uguagliato il suo record di punti (37) in

questo avvio di stagione – per fermare i Philadelphia 76ers, che

hanno avuto la meglio per 103-98. Per Philadelphia si sono messi

in mostra Seth Curry (22 punti) e Joel Embiid (18).

Brooklyn centra la terza vittoria consecutiva e a farne le

spese è Atlanta (117-108). Nei suoi 16 minuti in campo Danilo

Gallinari ha segnato sette punti, secondo giocatore in uscita

dalla panchina tra gli Hawks per contributo dietro a Kevin

Huerter (16 punti). Tra i Nets gran partita di Kevin Durant (32

punti).

Gli Indiana Pacers hanno superato i New York Knicks per

111-98, grazie anche a un Myles Turner da 25 punti e autore di

sette triple. Caris LeVert ne ha aggiunti 21 mentre a New York

non sono stati sufficienti i 23 di RJ Barrett.

Prosegue il gran momento dei Golden State Warriors, che

contro i Charlotte Hornets (114-92) hanno centrato la sesta

vittoria su sette partite anche grazie a Jordan Poole, con 31

punti e sette triple realizzate.

Brutta serata al tiro per gli Orlando Magic, piegati da

Boston per 92-72. I Celtics sono tornati a vincere dopo la

sconfitta in rimonta subita da Chicago.

I Cleveland Cavaliers continuano a stupire: quella per

107-104 contro i Portland Trail Blazers è la quarta vittoria in

sei partite. Merito anche di un Jarrett Allen da 24 punti e 17

rimbalzi.

I Minnesota Timberwolves hanno subito la quarta sconfitta

nelle ultime cinque partite, questa volta per mano dei Los

Angeles Clippers (126-115). Non sono bastati infatti un Anthony

Edwards da 29 punti e un Karl-Anthony Towns da 18.

I Grizzlies hanno battuto per 108-106 i Nuggets, conquistando

il quinto successo stagionale. I 34 punti di Jokic avevano

riportato in partita Denver ma Memphis ha vinto la sfida punto a

punto nel finale.

Sesta sconfitta nelle ultime sette gare per San Antonio

Spurs, questa volta per mano dei Dallas Mavericks (109-108).

Vincono la loro quinta partita di fila i Toronto Raptors, che

hanno superato per 109-100 i Washington Wizards: Fred VanVleet

ha contribuito con 33 punti. I Sacramento Kings hanno battuto per 112-99 i New Orleans Pelicans, alla loro quinta sconfitta

consecutiva. (ANSA).



