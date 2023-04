Nba: Chicago batte Toronto, Raptors fuori dai playoff

Condividi l'articolo

(ANSA) – LOS ANGELES, 13 APR – Chicago, guidata da Zach

LaVine, ha affossato le speranze playoff di Toronto, mentre

Oklahoma City ha resistito alle pressioni di New Orleans per

vincere in Louisiana nella seconda serata dedicata agli

spareggi. Con 39 punti, di cui 30 dopo il riposo, LaVine è stato

il grande artefice della vittoria dei Bulls (109-105) sul campo

dei Raptors, un successo che permette loro di affrontare Miami

venerdì per l’ottavo posto. Il compito è stato comunque arduo

con un distacco di 19 punti da recuperare nel terzo quarto. Ma

LaVine, aiutato dai 23 punti di DeMar DeRozan, ex Raptors, e dai

14 di Nikola Vucevic (con 13 rimbalzi e 4 assist) ha assicurato

il successo dei Bulls.

Nonostante il vantaggio di giocare in casa, New Orleans ha

perso contro una giovane Oklahoma City (123-118) – 21 anni in

media per la formazione base – in grado di resistere alla

pressione dei Pelicans. Domani i Thunder affronteranno i

Minnesota Timberwolves per un posto nei playoff della Western

Conference. Il 20enne playmaker australiano Josh Giddey ha

mancato di poco la tripla doppia (31 punti, 10 assist e 9

rimbalzi), mentre i canadesi Luguentz Dort (23) e Shai

Gilgeous-Alexander, decano dei Thunder’s Five Major a 24 anni,

hanno chiuso con 27 e 32 punti rispettivamente. (ANSA).



