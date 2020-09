Nba: D’Antoni lascia Houston

(ANSA) – ROMA, 13 SET – Mike D’Antoni ha annunciato alla

dirigenza degli Houston Rockets che lascerà la franchigia per la

prossima stagione, essendo arrivato alla scadenza di contratto.

Giocando in contropiede, il coach italoamericano, fa sapere

Espn, ha voluto chiarire la sua posizione per essere libero di

trovare un’altra sistemazione, visto che le proposte non gli

mancherebbero.

Persa la semifinale di Conference con i Los Angeles Lakers

(4-1), D’Antoni non ha perso tempo, forse anche sulla scia delle

critiche che gli rinfacciano di non essere riuscito a portare i

Rockets in finale. Il suo curriculum in Nba, 68% di vittorie in

regular season, è comunque tale da garantirgli varie offerte,

anche a quasi 70 anni. (ANSA).



—

