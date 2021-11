Nba: Denver passa a Miami, Chicago batte Charlotte

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – Dopo sei debacle consecutive i Denver

Nuggets sono tornati a vincere. Lo hanno fatto contro i Miami

Heat (120-111) e con il rientro dagli infortuni di Nikola Jokic

(24 punti e 15 rimbalzi) e del rookie Bones Hyland (19 punti

dalla panchina).

E’ Nikola Vucevic (30 punti e 14 rimbalzi) il protagonista

della vittoria dei Chicago Bull sui Charlotte Hornets (133-119).

Decisivi anche DeMar DeRozan (28 punti) e Zach LaVine (25). La

sfida tra i fratelli Ball, Lonzo e LaMelo, è quindi stata vinta

dal giocatore dei Bulls.

Grazie anche ai 24 punti di Seth Curry i Sixers hanno battuto

i Magic (101-96). Per Philadelphia è appena la terza vittoria

nelle ultime 11 partite. La squadra di Orlando ha lottato fino

alla fine, venendo sconfitta solo con i tiri liberi di

Philadelphia poco prima del suono della sirena.

Un Karl-Anthony Towns da 32 punti ha brillato nella vittoria

(in rimonta) dei Minnesota Timberwolves contro gli Indiana

Pacers (100-98), la settima nelle ultime otto partite. Superando

per 102-89 gli Oklahoma City Thunder, gli Houston Rockets si

sono assicurati la terza vittoria consecutiva, trascinati da

Christian Wood (24 punti). Ai Dallas Maverick non è bastato un

Luka Doncic da 25 punti, 10 rimbalzi e 10 assist per fermare i

Cleveland Cavaliers, che hanno avuto la meglio per 114-96

guidati da Jarrett Allen (28 punti e 14 rimbalzi). Insperata

vittoria dei New Orleans Pelicans contro i Clippers (123-104)

grazie a un super Valanciunas che con i suoi 39 punti (massimo

in carriera) contribuisce a infliggere alla franchigia di Los

Angeles la terza sconfitta consecutiva. Seconda vittoria di fila

(prima volta in questa stagione) per i San Antonio Spurs. A

farne le spese sono stati i Washington Wizards, superati per

116-99 anche grazie a un Derrick White da 24 punti. Donovan

Mitchell (30 punti) ha guidato gli Utah Jazz alla vittoria sui

Portland Trail Blazers (129-107) che con Jusuf Nurkic si sono

fermati a 24 punti e 10 rimbalzi. (ANSA).



