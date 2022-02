Nba; Embiid trascina Philadelphia, Denver ok

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 FEB – Otto le partite del campionato Nba

giocate nella notte. Philadelphia, trascinata dai 40 punti di

Joel Embiid, vince in trasferta il big match contro Chicago

(108-119). Ai Bulls non basta DeMar DeRozan (45 punti, 9

rimbalzi e 7 assist). Quarto successo di fila per i Minnesota

Timberwolves, che superano Detroit per 118-105. Denver supera

Brooklyn per 124-104. Successo importante per Cleveland, che

supera per 98-85 Indiana. Tutto facile per i Celtics, vittoriosi

per 83-116 contro Orlando. Successo casalingo per Dallas che ha

la meglio per 103-94 su Atlanta. In casa Hawks il migliore è

John Collins con 22, mentre termina il match con 11 e 5 rimbalzi

Danilo Gallinari.

Brandon Ingran (33 punti e 12 assist) trascina New Orleans al

successo esterno contro Houston (107-120). Vittoria convincente

per Milwaukee nell’ultima partita della notte. I ragazzi di Mike

Budenholzer sconfiggono i Clippers per 113-137 e conquistano il

terzo successo consecutivo. (ANSA).



