Nba, Gasol pronto a tornare in Spagna

(ANSA) – ROMA, 09 LUG – Pau Gasol, 40 anni e tanta voglia di

continuare a giocare. Uno dei fuoriclasse della Nba, vincitore

di due titoli, potrebbe tornare in Europa e precisamente nella

sua Catalogna per la parte conclusiva della sua carriera. Per

ora non ha voglia di smettere e dopo più i due decenni e tante

soddisfazioni e moltissimi soldi sul fronte del grande basket

americano, si appresta a rientrare in patria. Il campione dei

Lakers prima e dei Grizzlies poi (ma anche dei Bucks e di altre

formazioni) potrebbe firmare presto un contratto con il

Barcellona, le trattative secondo i media spagnoli sarebbero a

buon punto.

Gasol, che è una colonna della nazionale spagnola con la quale

fra l’altro ha anche vinto i Mondiali del 2006, è considerato

uno degli stranieri più forti ad avere militato in NBA, oltre

che il cestista spagnolo più forte di sempre. Ha partecipato a 6

All-Star Game, ha fatto parte per 4 volte dell’All-NBA Team e ha

vinto 2 titoli NBA con i Los Angeles Lakers. Ora dopo oltre

vent’anni di carriera negli Usa il giocatore catalano è pronto a

tornare a casa. (ANSA).



—

