Nba: Jokic ‘graziato’ per la spinta al proprietario dei Suns

(ANSA) – LOS ANGELES, 09 MAG – La star dei Nuggets Nikola

Jokic, che domenica a Phoenix ha spintonato il proprietario dei

Suns durante una partita dei playoff, non sarà squalificato

dalla Nba, ma ha ricevuto una sanzione pecuniaria, ha annunciato

la lega americana. Ritenendo che il serbo “abbia avuto un

contatto inappropriato con uno spettatore seduto a bordo campo”,

la Nba gli ha inflitto una multa di 25.000 dollari.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’intervallo

dell’incontro vinto da Phoenix (129-124), quando Jokic ha

provato a riprendere la palla, uscita dal campo, per accelerare

la ripresa del gioco. Ma uno spettatore, che altri non era che

Mat Ishbia, patron dei Suns, non ha collaborato e si è preso uno

spintone, cadendo dalla sedia in modo plateale. Jokic ha

ricevuto un fallo tecnico, senza che questo gli abbia impedito

di concludere il match con uno stratosferico bottino di 53

punti.

Ieri mattina, Mat Ishbia ha gettato acqua sul fuoco. “Una

sospensione o una multa per l’incidente di ieri sera non sarebbe

giusto. Ho molto rispetto per Jokic e non voglio vedere niente

del genere. Eccitato per Gara 5! Forza Suns!” ha twittato.

(ANSA).



