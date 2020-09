Nba: Jovic e Murray trascinano i Nuggets, Clippers ko

(ANSA) – ROMA, 06 SET – Dopo la vittoria all’ultimo secondo

in gara-3 dei Playoff Nba, i Toronto Raptors pareggiano la serie

sul 2-2 contro i Boston Celtics e lo fanno grazie a una grande

prova del collettivo. Kyle Lowry resta comunque un trascinatore

nel 100-93 finale. Il parziale decisivo del team canadese arriva

nel corso del terzo periodo, con un 32-24 segnato da due triple

di Van Vleet. Boston risale fino a -5, senza però andare oltre.

Situazione in equiliquio. Denver resta in testa dal primo all’ultimo secondo in gara-2

contro i Los Angeles Clippers, riscattando la sconfitta subita

in gara-1 e ripristinando la parità nella serie grazie alle

ottime prestazioni di Jokic e Murray. Finisce 110-101, con il

serbo (26 punti) che, assieme al compagno Jamal Murray (27 per

lui), entra nella storia del club: sono infatti i primi due

giocatori dei Nuggets a segnare entrambi 20 punti nel primo

tempo dal 2006. Non bastano a Los Angeles i 22 di Paul George

per evitare il tracollo. (ANSA).



