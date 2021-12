Nba: ko Lakers con Clippers, Golden State ferma Phoenix

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – Il rientro di LeBron James (23 punti

e 11 rimbalzi) dopo la falsa positività al Covid non è bastato

ai Los Angeles Lakers nel derby contro i Clippers, che si sono

aggiudicati la sfida per 119-115. Decisivo Luke Kennard che con

le sue due triple nel finale di gara ha decretato il sesto posto

dei Clippers in classifica a Ovest, superando proprio i Lakers.

Sono serviti i Golden State Warriors per interrompere, grazie

a una super difesa, il record di 18 vittorie consecutive dei

Phoenix Suns (118-96) e tornare in vetta a Ovest. Phoenix non è

andata oltre i 23 punti di Deandre Ayton.

A meno di due secondi dalla sirena Eric Gordon ha segnato il

canestro decisivo assicurando agli Houston Rockets la vittoria

contro gli Orlando Magic (118-116), ottenendo così il quinto

successo consecutivo.

Appena 48 ore dopo la disfatta da 32 punti contro Dallas, i

New Orleans Pelicans si sono riscattati, superando gli stessi

Mavericks per 107-91, sotto la guida di un Brandon Ingram da 24

punti.

Combattutissima la sfida tra gli Utah Jazz e i Boston Celtics

(137-130) con un Donovan Mitchell (34 punti e 6 assist) che ha

segnato tre fondamentali canestri di fila in chiusura di

partita. Agli Atlanta Hawks non sono bastati i 18 punti in 28

minuti di Danilo Gallinari (sua miglior performance realizzativa

della stagione) contro i Philadelphia 76ers, che hanno avuto la

meglio per 98-96. E’ stato proprio Gallinari a sbagliare

dall’arco il potenziale canestro che nel finale avrebbe potuto

assicurare la vittoria ad Atlanta. Vittoria in volata anche per

i Nets contro i Minnesota Timberwolves (110-105) con un Kevin

Durant che, a segno 11 secondi prima della sirena, ha assicurato

a Brooklyn, davanti a tutti a Est, la sesta vittoria negli

ultimi sette scontri. E’ Darius Garland (32 punti, 8 rimbalzi e

10 assist) il migliore dei Cleveland Cavaliers nello scontro con

i Washington Wizards (116-101), a cui non sono bastati i 14

punti di Bradley Beal e i 12 di Kyle Kuzma. Hanno ripreso il

cammino playoff grazie a un Kyle Lowry da 26 punti e un Tyler

Herro da 24 i Miami Heat, che si sono sbarazzati degli Indiana

Pacers per 113-104. (ANSA).



