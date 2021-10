Nba: Lakers fermati a Oklahoma, ko anche Nets e Bucks

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 28 OTT – I Lakers sono crollati nel terzo

quarto contro Oklahoma City Thunder subendo una delle peggiori

rimonte degli ultimi decenni dopo un inizio di partita più che

convincente. Assente LeBron James per la seconda gara

consecutiva a causa di un problema alla caviglia, i gialloviola

si sono affidati a Anthony Davis – 30 punti, otto rimbalzi e due

d’assist – ma sono stati fermati per 123-115, terza sconfitta

della stagione su cinque partite giocate.

Terza sconfitta su cinque gare anche per i Nets, superati per

106-93 dagli Heat. Il miglior realizzatore di Miami è Bam

Adebayo (24 punti e nove rimbalzi). Per Brooklyn, Kevin Durant

tocca quota 25 punti e 11 rimbalzi ma nessun altro tra i Nets

riesce a stargli dietro.

Milwaukee non è riuscita a recuperare contro Minnesota una

partita in cui i Bucks sono andati sotto già in avvio e persa

per 108-113. Tra i Timberwolves hanno brillato D’Angelo Russell

(29 punti e sei assist), Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards

(entrambi con 25 punti a testa). A Milwaukee non sono bastati i

40 punti realizzati da un super Giannis Antetokounmpo.

Washington si è imposta su Boston per 116-107, anche grazie

ai 25 punti di Montrezl Harrell e ai 22 di Spencer Dinwiddie tra

i Wizards. Da segnalare l’infortunio in avvio di gara di Daniel

Gafford. Ai Celtics non sono bastati i 23 punti e i sette

rimbalzi di Jayson Tatum.

Gara combattuta tra New Orleans e Atlanta (99-102), con gli

Hawks che sono riusciti a prendersi la terza vittoria in quattro

partite al termine di un finale con molti errori al tiro da

parte dei Pelicans. Per Atlanta Danilo Gallinari, all’esordio

stagionale, ha realizzato nove punti e sette rimbalzi nei 20

minuti giocati.

Gli Orlando Magic hanno perso ancora, questa volta contro i

Charlotte Hornets (111-120) mentre i Toronto Raptors hanno

realizzato la loro prima attesa vittoria (118-100 contro gli

Indiana Pacers). I Portland Trail Blazers hanno superato per

116-96 i Memphis Grizzlies, avversari diretti nella corsa ai

play off di questi anni, e i Sacramento Kings hanno vinto

inaspettatamente contro i Phoenix Suns (110-107). I Cleveland

Cavaliers hanno realizzato il loro primo successo in trasferta,

superando i Los Angeles Clippers per 92-72. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte